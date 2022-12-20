Сотрудник Нововоронежской АЭС отмечен дипломом финалиста престижной спортивной премии

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Это уникальное событие и для предприятия, и для всего региона. Игорь Николаевич соревновался в номинации «Спорт для всех» в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства». В рамках общей физической подготовки он проводит занятия по мини-футболу, дворовому футболу, баскетболу, городошному спорту, настольному теннису, хоккею. К тому же Величко создал Клуб любительской и спортивной рыбалки «Фишка», проводит семейные соревнования по рыбной ловле.

«Конечно, быть финалистом спортивного «оскара» и получить от министра спорта награду – огромная честь для меня! Это результаты всей моей общественной и спортивной работы за 35 лет. Я думаю, быть в тройке лучших – это уже победа! Моя работа – это наш город, наши горожане, наши дети, их поддержка для меня важнее всего», – прокомментировал Игорь Величко.

Отбор в номинанты проводился в формате всероссийских конкурсов, члены комиссий рассмотрели все поданные заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций. Лауреатов Национальной спортивной премии определил Экспертный совет, в состав которого вошли известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Награждение проходило в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году Правительством Российской Федерации. Ее цель – стимулирование профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС