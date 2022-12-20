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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:00

Под Воронежем водитель «Лады» врезался в «Лексус» и погиб

Он вылетел на встречную полосу
Юрий КОЗЛОВ
Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 20 декабря, в 7.05 в Нижнедевицком районе на 153 километре дороги «Курск-Саратов» случилась авария. 23-летний водитель «Лады-Гранты», выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Лексус», которым управлял 41-летний житель Белгородской области.

- Водитель «Лады-Гранты» скончался на месте ДТП до приезда скорой. Двое его пассажиров получили травмы и попали в больницу. Госпитализированы были также водитель и пассажир «Лексуса». Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.