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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:48

В Воронежской области 15-летний водитель мопеда покатал приятеля на тюбинге до ближайшего поста ГИБДД

Теперь за опасную езду будут отвечать его родители
Юрий КОЗЛОВ
Мопед вовремя остановили.

Мопед вовремя остановили.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

16 декабря около девяти часов вечера в селе Гороховка Верхнемамонского района автоинспекторы заметили у местного Дома культуры двух подростков. Один из них управлял мопедом, на гибкой сцепке к которому был привязан тюбинг с молодым человеком на нем. Инспекторы ГИБДД потребовали прекратить опасные забавы. Водителем оказался 15-летний местный житель.

На место происшествия вызвали родителей подростка. Так как он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, дело возбуждать не стали. Тем не менее материал о нарушении направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Верхнемамонского района.

А вот в отношении родителей подростка составили административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему прав.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют воронежцам отказаться от катания на снегокатах, тюбингах и других аналогов санок, прикрепленных к автомобилям и другим транспортным средствам. Полицейские предупреждают, что на скорости они становятся абсолютно неуправляемыми. В случае любого маневра автомобиля, например, торможения или поворота, катающиеся люди могут попасть под колеса и погибнуть.