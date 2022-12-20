В Воронежской области 15-летний водитель мопеда покатал приятеля на тюбинге до ближайшего поста ГИБДД

Мопед вовремя остановили. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

16 декабря около девяти часов вечера в селе Гороховка Верхнемамонского района автоинспекторы заметили у местного Дома культуры двух подростков. Один из них управлял мопедом, на гибкой сцепке к которому был привязан тюбинг с молодым человеком на нем. Инспекторы ГИБДД потребовали прекратить опасные забавы. Водителем оказался 15-летний местный житель.

На место происшествия вызвали родителей подростка. Так как он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, дело возбуждать не стали. Тем не менее материал о нарушении направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Верхнемамонского района.

А вот в отношении родителей подростка составили административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему прав.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют воронежцам отказаться от катания на снегокатах, тюбингах и других аналогов санок, прикрепленных к автомобилям и другим транспортным средствам. Полицейские предупреждают, что на скорости они становятся абсолютно неуправляемыми. В случае любого маневра автомобиля, например, торможения или поворота, катающиеся люди могут попасть под колеса и погибнуть.