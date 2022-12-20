Дарья Клепикова из Воронежской области выиграла еще одну медаль на международном турнире по плаванию

Дарья Клепикова (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Санкт-Петербурге завершился XVI международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». В заключительный день борьбы еще одну бронзовую награду завоевала воронежская спортсменка Дарья Клепикова.

На предварительном этапе на дистанции 50 метров баттерфляем она показала второе время - 26,17 секунды. В финале Дарья проплыла быстрее - за 26,01 секунды, но в итоге это был третий результат. Серебряной медалистке, Аните Грищенко из Новосибирской области, Клепикова уступила 0,34 секунды. А победила на этой дистанции еще одна представительница Новосибирской области Арина Суркова с результатом 25,.1 секунды, которая старше Дарьи на семь лет.

Как уже сообщал сайт vrn.kp.ru, днём ранее на турнире Клепикова поднялась на третье место на дистанции 100 м баттерфляй.