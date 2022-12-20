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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:20

На скользких улицах за неделю покалечились 1203 жителя Воронежской области

152 пациента оказались в больнице
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что за прошедшую неделю с различными травмами в медучреждения обратился 3501 человек, из них 2347 покалечились в Воронеже. Из-за гололеда пострадали 1203 жителя региона, большинству из них оказали экстренную помощь и отпустили лечиться домой.

На больничной койке оказались 152 пациента с серьезными травмами, полученными на обледеневших дорогах и тротуарах.

По данным департамента, за неделю пять человек получили обморожения и 10 пациентов обратились к врачам с переохлаждением.