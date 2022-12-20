В Воронежской области в столкновении «Мазды» и «Лифана» пострадала 80-летняя женщина

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 19 декабря, в 10:40 на улице Ленина в селе Новая Усмань 71-летний местный житель, управляя автомобилем «Лифан», при повороте направо не пропустил «Мазду Демио» под управлением 44-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП пассажир «Мазды», 80-летняя жительница Новоусманского района, получила телесные повреждения и была доставлена в районную больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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