Воронежец Игнатий Ульянов стал лауреатом премии «Студент года-2022»

Игнатий Ульянов. Фото ГБУ ВО «Областной молодежный центр».

Финал национальной премии проходил в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. По итогам конкурса студент Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко Игнатий Ульянов получил степень лауреата в номинации «Лечебное дело», Гран-при в специальном открытом треке «Студент года. Медики», а также выиграл грант на сумму 160 тысяч рублей.

- «Национальная премия «Студент года» определенно стала для меня одним из самых ярких событий уходящего года, - признался Игнатий Ульянов. - Это высокая конкуренция с лучшими студентами лечебного дела страны на протяжении пяти дней, усиленная подготовка к каждому испытанию, недосып, интрига до самого объявления результатов. Но радость от победы в номинации «Лечебное дело», и получения гран-при в специальном треке «Студенты. Медики» моментально перекрыла все тяжести испытаний.

Премия учреждена в 2014 году и реализуется в более чем 70 субъектах РФ.