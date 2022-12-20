Воронежские дзюдоисты завоевали девять наград на всероссийском турнире

Карина Колосова (крайняя справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Девять воронежцев стали призерами «Мемориала Заслуженного тренера России В.М. Пушкарёва» по дзюдо. Серебряные награды завоевали - Роман Кулалагашвили в весовой категории до 100 кг, Дмитрий Сидоров в весе до 90 кг и Алан Каров в категории до 66 кг.

Третьи места заняли - Ренат Карданов (в/к до 73 кг), Иван Кочетов (в/к до 81 кг), Сергей Неказаков (в/к 100 кг), Карина Колосова (в/к до 57 кг), Амиран Каров (в/к 66 кг) и Беслан Кушхов (в/к до 60 кг).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Карина Колосова взяла бронзу всероссийского турнира. Она победила в трех схватках из четырех в Рязани.