В Воронежской области до вечера 21 декабря ввели желтый уровень опасности на дорогах

В соответствии с прогностической картой Гидрометцентра, в Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за опасного метеорологического явления. По данным синоптиков вплоть до 21:00 среды, 21 декабря, на дорогах региона местами ожидается гололедица. В связи с этим автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными.

Если сегодня осадков не ожидается, то 21 декабря в регионе пройдет снег. Сегодня по области в среднем от -1 до -6 градусов. Завтра днем от 3 градусов мороза до 2 градусов выше ноля.