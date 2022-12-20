Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 5:20

В Воронежской области до вечера 21 декабря ввели желтый уровень опасности на дорогах

Причина - гололедица
Алексей СЕРГУНИН

В соответствии с прогностической картой Гидрометцентра, в Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за опасного метеорологического явления. По данным синоптиков вплоть до 21:00 среды, 21 декабря, на дорогах региона местами ожидается гололедица. В связи с этим автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными.

Если сегодня осадков не ожидается, то 21 декабря в регионе пройдет снег. Сегодня по области в среднем от -1 до -6 градусов. Завтра днем от 3 градусов мороза до 2 градусов выше ноля.