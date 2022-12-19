Воронежские следователи опровергли информацию о завершении расследования об истязании воспитанников интерната

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воронежском СУСКе назвали недостоверной распространенную накануне некоторыми СМИ информацию о выводах следствия по уголовному делу об истязаниях детей в интернате для умственно отсталых. Журналисты, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщили, что следствие не нашло в заведении нарушений.

- В действительности следственные органы СК не имеют отношения к опубликованным в данном издании сведениям, - заявили в ведомстве. - В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс мероприятий, направленных на сбор объективной доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, уголовное дело возбудили в связи с публикацией в интернете снимков с привязанными к кроватям воспитанниками Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. Этому предшествовала процессуальная проверка с выездом следователей на место.