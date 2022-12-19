В Воронежской области 21-летний водитель на "Ауди" вылетел в кювет

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

18 декабря на автодороге «Курск-Саратов» в Аннинском районе Воронежской области с дороги в кювет слетел автомобиль «Ауди-80», которым управлял 21-летний водитель. Он направлялся из Анны в сторону поселка Таловая, но не учел сложных погодных условий. При повороте машина ушла в занос и потеряла управление, оказавшись в кювете. Выехать самостоятельно на дорогу водитель уже не мог.

К счастью, рядом оказались автоинспекторы, которые патрулировали этот участок дороги. Они заметили аварию и помогли водителю.

- Полицейские привлекли проезжавший мимо большегрузный автомобиль, а также перекрыли полосу движения во время буксировки транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель от всей души поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь.