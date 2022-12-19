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НовостиОбщество19 декабря 2022 16:30

За 9 месяцев воронежцы купили страховок на 9 млрд рублей

Выплаты по договорам в третьем квартале составили 6 миллиардов
Ирина КАЗАНИНА

Аналитики отметили в июле-сентябре 2022 года тенденцию к восстановлению страхового рынка, сообщили в воронежском отделении Банка России. Компании и жители Воронежской области заключили почти 320 тысячи договоров со страховыми компаниями. Это лишь 60% от количества договоров, составленных в первом полугодии.

Общая стоимость оформленных за три квартала этого года страховок составила примерно 9 млрд рублей. Около половины от всех приобретенных полисов — это ОСАГО. Также в тройке самых востребованных видов страхования — страхование жизни и автокаско.

Выплаты по договорам страхования в 3 квартале составили 6 млрд рублей.