Минимальный взнос воронежцев на капремонт составит 10 рублей 21 копейку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент ЖКХ Воронежской области сообщил о размере нового тарифа на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов. Взнос на один квадратный метр жилой площади теперь составит 10 рублей 21 копейку вместо 9 рублей 82 копейки. Таким образом, рост составит 4%.

Напомним, ранее в регионе подняли тарифы на коммунальные услуги и ресурсы, а также проезд в общественном транспорте.

Сегодня также стало известно и о новом тарифе на технический осмотр автомобилей для Воронежской области.