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НовостиОбщество19 декабря 2022 15:29

Минимальный взнос воронежцев на капремонт составит 10 рублей 21 копейку

Подорожание составит 4%
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Департамент ЖКХ Воронежской области сообщил о размере нового тарифа на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов. Взнос на один квадратный метр жилой площади теперь составит 10 рублей 21 копейку вместо 9 рублей 82 копейки. Таким образом, рост составит 4%.

Напомним, ранее в регионе подняли тарифы на коммунальные услуги и ресурсы, а также проезд в общественном транспорте.

Сегодня также стало известно и о новом тарифе на технический осмотр автомобилей для Воронежской области.