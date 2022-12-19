В Воронежской области утвердили предельный тариф на техосмотр автомобилей

С 1 января 2023 года в России изменятся тарифы на техосмотр автотранспорта, в том числе и для легковых машин. Как заявили в правительстве Воронежской области, в этом процессе региональный департамент госрегулирования тарифов исполняет лишь функцию проведения инициативы федерации, в полномочиях которой находится контроль над этим процессом.

- ФАС рекомендовала для легковых авто тариф в 913 рублей, поэтому Воронежская область, идя навстречу автолюбителям, не станет повышать тариф выше этой планки, - рассказали в пресс-службе правительства.

Чиновники напомнили автовладельцам, что по новым правилам прохождение техосмотра необязательно для легковых автомобилей до 4 лет. А для машин с 4 до 10 лет техосмотр проводится один раз в два года.