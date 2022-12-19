Новогодние елки в Воронеже не будут отменять из-за эпидемии гриппа

На праздниках будут рекомендовать надеть маски, но не карнавальные, а медицинские Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На заседании оперативного штаба правительства Воронежской области главный государственный санитарный врач Игорь Механтьев сообщил об эпиднеблагополучии по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронеже, Борисоглебске и шести районах области - Семилукском, Новоусманском, Лискинском, Рамонском, Бутурлиновском и Острогожском. В них по решению губернатора Александра Гусева с 21 декабря объявили досрочные каникулы в школах, которые продлятся по 8 января.

Однако чиновники решили не лишать ребят новогодних праздников.

- Есть предложение их не ограничивать. Но как мы разговаривали: с родителями провести такую работу, если они будут понимать, что у ребенка есть какие-то симптомы болезни, просить их, чтобы они не оставались дома, - распорядился Александр Гусев.

В то же время губернатор добавил, что нет смысла мерять температуру всем входящим на новогодние елки.

В связи с ростом заболеваемости глава региона рекомендовал ввести масочный режим в организованных коллективах и администрациях.