Воронежский губернатор рекомендовал ввести масочный режим из-за роста гриппа

Фото пресс-службы правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

В связи с ростом в Воронеже и отдельных районах области уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом глава региона на заседании оперштаба рекомендовал вернуться к масочному режиму:

— Есть предложение в организованных коллективах рекомендовать ношение масок, а в органах государственной и муниципальной власти — обязать носить, - отметил Александр Гусев. - Мы видим, что у нас тоже достаточно много заболевших, поэтому давайте всё-таки мы перейдём на масочный режим, а всем остальным будем рекомендовать.

Напомним, эпиднеблагополучие по гриппу и ОРВИ эпидемиологи отмечают в Воронеже, Борисоглебске и шести районах - Семилукском, Новоусманском, Лискинском, Рамонском, Бутурлиновском и Острогожском. В них досрочно с 21 декабря распустили на каникулы школьников.