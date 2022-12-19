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НовостиОбщество19 декабря 2022 14:23

Воронежский губернатор рекомендовал ввести масочный режим из-за роста гриппа

В организованных коллективах - желательно, а в администрациях - обязательно
Ирина КАЗАНИНА
Фото пресс-службы правительства Воронежской области

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

В связи с ростом в Воронеже и отдельных районах области уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом глава региона на заседании оперштаба рекомендовал вернуться к масочному режиму:

— Есть предложение в организованных коллективах рекомендовать ношение масок, а в органах государственной и муниципальной власти — обязать носить, - отметил Александр Гусев. - Мы видим, что у нас тоже достаточно много заболевших, поэтому давайте всё-таки мы перейдём на масочный режим, а всем остальным будем рекомендовать.

Напомним, эпиднеблагополучие по гриппу и ОРВИ эпидемиологи отмечают в Воронеже, Борисоглебске и шести районах - Семилукском, Новоусманском, Лискинском, Рамонском, Бутурлиновском и Острогожском. В них досрочно с 21 декабря распустили на каникулы школьников.