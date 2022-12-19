Житель района под Воронежем нанял киллера для своей бывшей жены и ее сестры

Двойного убийства, к счастью, не случилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего жителя Нижнедевицкого района подозревают в жутком преступлении. По версии следствия, он из-за ревности к бывшей жене и из-за ненависти к ее сестре решил их убить, но чужими руками. Мужчина попросил совершить преступление знакомого. Пообещал заплатить ему иномаркой и 100 тысячью рублями.

В феврале 2022 года заказчик убийства сообщил потенциальному киллеру детальную информацию о своей бывшей жене и ее сестре. Однако его знакомый передумал становиться душегубом и рассказал обо всем полицейским.

В апреле 2022 года заказчика задержали во время встречи со знакомым. Тот заявил, что убил и бывшую жену, и сестру. Приятели договаривались о передаче платы за преступление. За разговором, естественно, пристально следили стражи порядка. В ходе следствия полицейские выяснили, что во время ссор с бывшей женой 33-летний мужчина уничтожил часть ее вещей. Тот свою вину признал.

- 33-летнего жителя Нижнедевицкого района обвиняют по двум статьям УК за умышленное уничтожение имущества и организацию приготовления к убийству двух лиц по найму. Обвинительное заключение по его уголовному делу утвердил заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев. Уголовное дело будут рассматривать в Нижнедевицком районном суде, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.