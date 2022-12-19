В школах Воронежа и нескольких районов области объявили досрочные каникулы

Каникулы продлятся по 8 января Фото: из архива «КП»

Главный государственный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что в Воронеже и нескольких районах области наблюдается высокий уровень заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Это Борисоглебск и шесть муниципалитетов - Семилукский, Новоусманский, Лискинский, Рамонский, Бутурлиновский и Острогожский.

В связи с эпиднеблагополучием губернатор Александр Гусев поручил объявить в этих районах, а также Воронеже и Борисоглебске досрочные каникулы школьников уже со среды, 21 декабря. Напомним, ранее планировалось отпустить учащихся на отдых с 26 числа на две недели.

—Там, где ситуация более благоприятная, давайте отдадим это на откуп муниципальным властям и руководителям образовательных учреждений, но с контролем, - добавил Александр Гусев.

Приказы о досрочных каникулах уже выпустили в Новоусманском районе и Воронеже.