Сбер проанализировал спрос на нефинансовые сервисы среди предприятий крупного и среднего бизнеса

При этом в Черноземье многие уже оценили преимущества подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+». С начала года клиенты оформили более 200 тысяч подписок. Чаще всего жители регионов Черноземья пользуются сервисами Оkko, Звук, СберМегаМаркет.

В преддверии Нового года представители различных отраслей Черноземья приобретают подписки СберПрайм для своих сотрудников. Предприниматели используют данный сервис как дополнительный инструмент мотивации подчиненных.

Подписка СберПрайм дает доступ к фильмам и музыке, мобильной связи, повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки (например, в СберМегаМаркете и СберМаркете) и другие полезные и выгодные предложения.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением Сбера:

«Подписки – это отличный подарок, который подойдет каждому. Она включает бесплатную доставку товаров для здоровья, доступы к фильмам и сериалам в онлайн-кинотеатре, а также музыке в высоком качестве без рекламы и другие преимущества. Чем шире спектр сервисов внутри подписки, тем удобнее пользователю, потому что каждый найдет что-то для себя. Это универсальный способ проявить заботу о своих сотрудниках и внимание к партнерам и клиентам».

Зайти в сервисы, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента и привязан к его номеру телефона), после чего все условия подписки автоматически применятся.