В пруду Воронежской области нашли труп рыбака

Фото волонтеров "Лиза Алерт"

Тело рыбака обнаружили в полынье рядом с одной из его лунок в пруду в 60 км от Борисоглебска волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Об этом добровольцы рассказали 19 декабря.

Ранее мужчина, которому было около 60 лет, числился без вести пропавшим. Заявка на его поиск поступила поздно вечером 16 декабря. Мужчина поехал на рыбалку и сутки не выходил на связь.

Получив заявку, через два часа экипаж «Лиза Алерт» уже был на месте. Волонтеры надеялись, что рыбак находится на берегу, а телефон попросту разрядился. По их словам, сотрудники полиции обнаружили автомобиль без вести пропавшего и следы, уходящие на лёд. Тогда было принято решение прочесать берег и попытаться просветить поверхность пруда фонарями. Вскоре стали попадаться оставленные пропавшим жерлицы. Через два с лишним часа поисков мужчину обнаружили мертвым в полынье.

- Мы убедительно просим не выходить на лед, каким бы прочным он не казался, - обратились волонтеры к жителям Воронежской области.