Воронежцам объяснили, можно ли им занимать сидение в автобусе рядом с водителем

Сидеть рядом с водителем автобуса можно, а вот отвлекать его нельзя. Фото: из архива «КП»

Пассажирам воронежских автобусов дали однозначный ответ на вопрос, можно ли им ехать на переднем месте рядом с водителем. Разъяснение дали в городском управлении транспорта. Там сообщили, что занимать переднее сидение можно. Однако надо соблюдать условия поведения:

1. нужно пристегнуть ремень безопасности и не убирать его на протяжении всей поездки;

2. нельзя отвлекать водителя. То есть, долго и громко разговаривать по телефону, включать музыку, загораживать обзор бокового стекла и зеркал.

Если пассажир правила не соблюдает, водитель имеет право вежливо попросить его освободить переднее сидение. Если шофер скажет это грубо, на него можно пожаловаться по телефону (8 4732) 60-51-23. Если же пассажир проигнорирует вежливое предложение пересесть назад либо встать (при нарушении им вышеперечисленных правил), водитель может вызвать полицию.