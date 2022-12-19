В Воронеже суд отправил в колонию троих наркопроизводителей

Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о производстве и сбыте наркотиков. 26-ти и 27-летнему участникам группы дали по 16 лет исправительной колонии строгого режима, третий , ему 19 лет, получил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа, подсудимые проходили по трем статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере», «незаконное производство наркотических средств» и «приготовление к незаконному производству наркотических средств».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.