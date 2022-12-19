В Воронеже поймали рецидивиста, калечащего людей табуреткой

Табуретка - оружие рецидивиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 39-летнего воронежца за причинение тяжкого вреда здоровью 44-летнему жителю столицы Черноземья. Полицейские выяснили, что двое мужчин пришли в гости в частный дом на улице Маяковского. Они поссорились на почве ревности к хозяйке дома. 39-летний «Отелло» и его 41-летний приятель избили оппонента табуреткой. Удары сыпались на голову и лицо. 44-летний мужчина получил переломы основания черепа и костей лица и ушиб головного мозга.

После задержания за это преступление стражи порядка выяснили, что 39-летний рецидивист в тот же вечер, когда избил соперника, напал на 70-летнего хозяина другого частного дома на улице Маяковского. Он тоже ударил его табуреткой и своровал из холодильника пенсионера продукты.

- 39-летнего мужчину арестовали. В отношении него возбудили по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», а также ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в региональном ГУ МВД.