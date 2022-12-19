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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:57

В воронежском "Олимпике" не разрешили построить экопарковку

Минприроды не согласовало проект
Ирина КАЗАНИНА

Министерство природы ответило отказом на предложение правительства Воронежской области организовать для посетителей спорткомплекса «Олимпик» просторную экологичную парковку. Ее оборудование предполагалось в рамках грядущей реконструкции популярного места отдыха.

Однако это обстоятельство, по словам главы региона Александра Гусева, не помешает реализации остальных планов по обновлению «Олимпика»:

- Все остальные мероприятия плана реконструкции должны начать исполняться. Все, что касалось трассы, безопасности, комфорта — это должно быть исполнено, как мы и запланировали, - заверил губернатор.