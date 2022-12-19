В воронежском "Олимпике" не разрешили построить экопарковку

Министерство природы ответило отказом на предложение правительства Воронежской области организовать для посетителей спорткомплекса «Олимпик» просторную экологичную парковку. Ее оборудование предполагалось в рамках грядущей реконструкции популярного места отдыха.

Однако это обстоятельство, по словам главы региона Александра Гусева, не помешает реализации остальных планов по обновлению «Олимпика»:

- Все остальные мероприятия плана реконструкции должны начать исполняться. Все, что касалось трассы, безопасности, комфорта — это должно быть исполнено, как мы и запланировали, - заверил губернатор.