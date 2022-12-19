В Воронеже заработали елочные базары

С 19 декабря в каждом районе Воронежа на муниципальных территориях начали работу елочные базары. Пушистую красавицу можно купить на 98 точках. Об этом рассказали в мэрии.

Работать они будут до ночи 31 декабря. В горадминистрации также отметили, что официальные елочные базары должны соответствовать требованиям к НТО, то есть соответствовать типовому эскизному проекту, иметь ограждение, освещение и красочное оформление, занимать площадь не более 20 кв. м. Также у владельцев должен быть прейскурант, книга отзывов и предложений, средства пожаротушения, мерная линейка для установления размера елок, упаковочный материал.

Кроме того, реализация товаров должна проводиться со всеми требования Роспотребнадзора. А по окончании периода работы базара владельцы обязаны организовать вывоз оставшейся продукции, оборудования и привести в порядок территорию.