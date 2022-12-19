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НовостиСпорт19 декабря 2022 9:33

Волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» обменялись победами с «Ростов-Волей»

Первый матч с этим клубом наши спортсмены проиграли 0:3, зато потом взяли реванш – 3:1
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские волейболисты в финале второго матча с ростовчанами поймали кураж.

Воронежские волейболисты в финале второго матча с ростовчанами поймали кураж.

Фото: cspsk-vrn.ru

Волейбольный клуб «Кристалл-Черкизово» провел игры пятого тура чемпионата России среди команд высшей лиги в подмосковном Обнинске. Наши волейболисты провели два матча с одним соперником – клубом «Ростов-Волей».

В первом матче волейболисты «Кристалла» уступили, хотя и со счетом 0:3, но в упорной борьбе. Первая партия дошла до «больше-меньше» и завершилась поражением воронежцев 24:26. Во второй наши спортсмены уступили 21:25, а в третьей 23:25.

Зато второй матч закончился победой воронежцев - 3:1. В стартовом сете наши волейболисты уступили - 16:25. Во втором сете они выиграли на «больше-меньше» со счетом 28:26. А в оставшихся двух просто разгромил и ростовчан, позволив им набрать лишь 15 и 16 очков.

Следующие игры воронежцы проведут в Тюмени 21 и 22 декабря. Там они сыграют с клубом «Тюмень-ТюмГУ», занимающим седьмое место. «Кристалл-Черкизово» сейчас идет третьим.