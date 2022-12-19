Воронежец незаконно срубил 33 дерева

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В начале декабря в отдел полиции по Новоусманскому району поступило сообщение о незаконной рубке сухостойных и сырорастущих деревьев на территории Сомовского лесничества. Следы срубов и мужчину, который загружал стволы в «Газель», обнаружил лесник. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 19 декабря.

Были срублены деревья различных пород: дуб черешчатый, липа, клен и ясень. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства выяснилось, что срублено более 30 сухостойных деревьев и два сырорастущих - липа и клен.

Причиненный материальный ущерб составил 75 тысяч рублей. Полицейские изъяли деревья, пилу и топор. Злоумышленником оказался 38-летний воронежец. На рубку у него не было соответствующего разрешения. А древесиной он в дальнейшем планировал распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.