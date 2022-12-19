Воронежская прыгунья в воду завоевала серебро Кубка Дмитрия Саутина

В Казани в рамках третьего этапа «Игр Дружбы» проходит «Кубок Дмитрия Саутина» по прыжкам в воду. В нем участвуют спортсмены девяти стран: России, Эквадора, Аргентины, Кубы, Сербии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении и Узбекистана.

- Воронежская спортсменка Елена Черных заняла второе место на трехметровом трамплине, показав результат 285,45 балла. Она пропустила вперед россиянку Елизавету Кузину, победившую с большим отрывом. Ее результат - 321,5 балла. Третьей стала Надежда Трифонова из Санкт-Петербурга, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Еще один воронежец Роман Исайкин на трехметровом трамплине занял третье место. Но медаль наш спортсмен не получил, поскольку по правилам соревнований от одной страны на пьедестале могут быть только два человека. Результат воронежца 386,25 балла. Победителем турнира стал Егор Соболев из Санкт-Петербурга - 408,9 балла, второе место занял Спартак Гаркуша из Московской области - 389,4 балла, а бронза досталась Илье Голику из Беларуси - 349,2 балла.