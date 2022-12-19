Воронежский спортсмен взял бронзу на чемпионате России по вольной борьбе

В городе Наро-Фоминск Московской области прошел чемпионат России по вольной борьбе в абсолютной весовой категории, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Асланбека Дзагоева.

Сначала провели соревнования в весовых категориях до 97 и 125 кг, а потом их победители померялись силами в схватке за звание абсолютного чемпиона России. Лучшему борцу полагался, кроме почета и уважения, денежный приз - 150 тысяч рублей. В главной схватке турнира победителем стал москвич Знаур Коциев. Он в суперфинале уложил на лопатки крымчанина Батрадза Газзаева.

- Воронежец Никита Горбунов тоже может занести этот турнир себе в актив. В четвертьфинале он выиграл у Михаила Зинова из Кемеровской области — 4:0, а в полуфинале проиграл Коциеву со счетом 4:7. Никите предстоял поединок за третье место. Однако его соперник Магомед Аличуев из Дагестана отказался от схватки, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

24 декабря в Воронеже пройдет крупный турнир в спорткомплексе «Звездный». Борцы определят сильнейшего в абсолютной категории в греко-римском стиле.