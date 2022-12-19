В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Воронежской области

Фото с официальной страницы в соцсетях администрации Рамонского района

В боях при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб 35-летний Вячеслав Носов, уроженец села Ломово Рамонского района. Об этом рассказали в администрации муниципалитета на своей официальной странице во ВКонтакте 17 декабря.

Вячеслав родился 5 февраля 1987 года в селе Ломово. Окончил местную школу, а затем Большеверейскую школу. Получил профессию механика в Воронежском государственном аграрном университете им. К.Д. Глинки. Работал на Нововоронежской атомной станции, в последнее время трудился в должности главного механика на предприятии в Воронеже.

- Носов Вячеслав Юрьевич был любящим мужем и отцом, профессионалом своего дела. Его отличало трудолюбие и любовь к Родине. Будучи призванным по мобилизации Вячеслав героически до самого конца отстаивал свободу и независимость России, мирное небо для своих близких и земляков, - сказали в райадминистрации.

И выразили соболезнования семье погибшего. Вечная память нашему герою!