Воры похитили деньги с карт у трех участников СВО из Воронежа

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Три воронежских участника специальной военной операции стали жертвами воров. Злоумышленники похитили деньги с их банковских карт, на которые поступали выплаты. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу Андрей Мещеряков.

В одном случае нечистым на руку оказался сослуживец потерпевшего. Он выкрал у боевого товарища мобильный телефон, подключенный к личному кабинету банка, и, выехав из зоны СВО, снял деньги.

В других случаях к воровству оказались причастны члены семей потерпевших. Например, таким образом выплаты с карты, хранившейся у матери мобилизованного воронежца, похитила сожительница.

Все эти кражи оперативно раскрыли, уточнил Мещеряков.