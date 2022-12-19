Четыре человека попали в больницу после аварии на воронежской трассе

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 18 декабря в Семилукском районе на 209 км автодороги «Курск –Воронеж». Столкнулись «Лада», "Тойота" и «Киа Рио»: четверым потребовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 19 декабря.

По предварительным данным полиции, в 15.30 42-летняя автоледи на «Ладе Веста», местная жительница, двигаясь со стороны Воронежа в сторону Острогожска, нарушила очередность проезда и влетела в движущуюся во встречном направлении «Тойоту Лэнд Крузер Прадо». Ею управлял 42-летний местный житель.

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

От удара внедорожник задел «Киа Рио», за рулем которого была 34-летняя женщина. Она ехала со стороны Острогожска в направлении областного центра.

В результате травмы получили водитель отечественной легковушки, ее 51-летний пассажир, а также пассажирки внедорожника 44 и 22 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.