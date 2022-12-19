Воронежская пловчиха завоевала бронзу международного турнира

Дарья Клепикова (крайняя справа) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на XVI международном турнире по плаванию «Кубок Владимир Сальникова». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге в рамках третьего этапа «Игр Дружбы». В турнире участвовали более 300 спортсменов.

- Медаль Дарье принес второй день соревнований. Воронежская спортсменка на 100-метровке баттерфляем показала результат 57,99 секунды. Серебро завоевала Анастасия Маркова из Вологодской области — 57,81 сек. Победила на этой 100-метровке Арина Суркова из Новосибирской области с результатом 56,6 секунды. Днем ранее Клепикова заняла пятое место на дистанции 50 вольным стилем. Ее время на финише 24,64 секунды. От пьедестала нашу спортсменку отделили 0,26 сек., - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.