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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:37

Снова на неделю продлили запрет на полеты над Воронежской областью

Ограничения будут действовать как минимум до 27 декабря
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области снова не разрешили восстановить авиасообщение с другими регионами и зарубежьем. Запрет на полеты продлили уже в 50-й раз. Небо оставили закрытым как минимум до 27 декабря. Информацию разместили на официальном сайте Росавиации.

Столица Черноземья, кстати, не единственная, где гражданские самолеты не поднимаются в воздух с 24 февраля. Меры введены в связи с проведением спецоперации на Украине. Самолетом невозможно добраться до Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Однако у россиян есть альтернативные пути. Остальные аэропорты, в том числе Сочинский, продолжают работать в штатном режиме.