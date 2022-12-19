Снова на неделю продлили запрет на полеты над Воронежской областью

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области снова не разрешили восстановить авиасообщение с другими регионами и зарубежьем. Запрет на полеты продлили уже в 50-й раз. Небо оставили закрытым как минимум до 27 декабря. Информацию разместили на официальном сайте Росавиации.

Столица Черноземья, кстати, не единственная, где гражданские самолеты не поднимаются в воздух с 24 февраля. Меры введены в связи с проведением спецоперации на Украине. Самолетом невозможно добраться до Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Однако у россиян есть альтернативные пути. Остальные аэропорты, в том числе Сочинский, продолжают работать в штатном режиме.