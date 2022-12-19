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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:03

В Воронежской области «ВАЗ» врезался в фуру: водитель погиб

ДТП случилось в Павловском районе
Юрий КОЗЛОВ
"Лада" после аварии.

"Лада" после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 18 декабря, в 1.20 в Павловском районе на 661 километре трассы «Дон» случилась авария. 38-летний житель Бобровского района, руливший «ВАЗ-21101», врезался в ехавший впереди в попутном направлении грузовик «Скания». От страшной силы удара мужчина умер еще до приезда скорой. 32-летний житель Тверской области, управлявший фурой, серьезных травм не получил.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП. В частности, пытаются установить, из-за чего покойный водитель не сумел выдержать безопасную дистанцию с грузовиком.