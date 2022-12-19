Воронежцев приглашают на встречу с постояльцами Центра охраны животных "Наша природа"

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Воронежский центр охраны животных «Наша природа» приглашает на экскурсию, которая пройдет в понедельник, 19 декабря, в 19.30 на улице Минской. Гостям покажут дневных хищных птиц, сову, лебедя, крякву, енотовидную собаку, ёжика. А сотрудник расскажет историю каждого обитателя стационара и интересные факты о видах.

Экскурсия проводится по предварительной записи, количество мест ограничено. Заявку можно оставить в группе Центра в соцсети «Вконтакте». В сообщении укажите дату, время с афиши, количество человек, ФИО, номер телефона.

- Фиксированной платы за посещение нет, но вы можете помочь нашим подопечным донатом, кормом или вещью из списка необходимостей, - добавили организаторы экскурсии.

Экскурсия организуется в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.