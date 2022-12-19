Стоки воронежского микрорайона несколько лет стекают в водохранилище

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители улицы Красный Октябрь Левобережного района Воронежа на протяжении нескольких лет не могут решить проблему с канализацией. Возникла она после строительства новых микрорайонов и постепенно только усугубляется.

- В часы максимальной нагрузки – утром и вечером из канализационного колодца на нашей улице (она находится по рельефу ниже многоэтажек) начинает течь поток нечистот. Ручей стекает к реке Песчановке, и, в конечном итоге, попадает в водохранилище, - рассказали нам читатели.

Жители рассказали, что неподалеку есть канализационно-насосная станция, которая могла бы помочь исправить ситуацию, но она не работает, поскольку раньше была ведомственной, а сейчас – бесхозная и никем не обслуживается.

Воронежцы постоянно обращаются с заявками в управе Левобережного района, рабочие временно устраняют неполадку, но кардинально проблему это не решает.

В управлении ЖКХ города сообщили, что последний раз заявку на выполнение ремонтных работ на канализационной линии в районе домов №28-42 по улице Красный Октябрь от управы получали 26 ноября. Сейчас она находится в работе у специалистов «РВК-Воронеж».

- Для кардинального решения в рамках инвестиционной программы до 2026 года в районе предусмотрено строительство новой канализационно-насосной станции, - добавили в управлении.