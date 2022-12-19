Премьеру «Дон Кихота» в Воронеже посетили 3000 зрителей

фото Анастасии Усковой, предоставлено театром оперы и балета

Три аншлага собрала премьера театра оперы балета «Дон Кихот». Первоначально планировали два премьерных дня, но билеты так быстро разлетелись, что объявили дополнительное представление. Воронежцы по-настоящему любят историю двух влюбленных - дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля: в театре возобновляют «Дон Кихота» в третий раз! Постановщиками свежей версии балета стали известный хореограф Андрей Меланьин и дирижер Феликс Коробов, уже работавшие в Воронеже. Художественное оформление спектакля придумал Валерий Кочиашвили.

Меланьин сохранил все лучшее из шедевральной редакции Мариуса Петипа и Александра Горского. В то же время спектакль дополнили сцены, поставленные специально для новой редакции «Дон Кихота». В частности, зрители увидели «Цыганскую сюиту», появление которой стало возможным благодаря потенциалу и готовым типажам артистов воронежского балета.

16 декабря, на первой премьере, главную женскую партию танцевала Марта Луцко, исполнить роль Базиля пригласили премьера Большого театра, одного из самых ярких современных артистов Игоря Цвирко. Партию Эспады танцевал Иван Алексеев – в недавнем прошлом артист Воронежского балета, а нынче – солист Большого театра.

17 декабря премьеру танцевали воронежцы: в главных партиях - Юлия Непомнящая (Китри), Михаил Ветров (Базиль), Эспада (Максим Данилов). 18 декабря тоже премьеру сыграли воронежские артисты - Марта Луцко (Китри), Иван Негробов (Базиль), Максим Данилов (Эспада).