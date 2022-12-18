Воронежские гандболисты переиграли в центральном матче тура волгоградский «Каустик»

19 декабря «Воронеж» проведет повторный матч с «Каустиком». Начало игры в 12:30. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 18 декабря, в воронежском спортивном центре «Гран-При» состоялся матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд в высшей лиге. Лидер чемпионата по набранным очкам – волгоградский «Каустик» гостил у лидера турнира по потерянным очкам – «Воронежа». Хозяева с первых минут завладели инициативой и не упускали лидерство вплоть до финального свистка. Периодически перевес хозяев вырастал до четырех очков, порой волгоградцы выправляли ситуацию (четыре раза – с 25-го по 28-е очко), но ни разу воронежцы не оказывались в роли догоняющих. Итоговый счет – 30:28 в пользу «Воронежа».

Отметим, что в начале второго тайма табло начало барахлить – сломался секундомер, и судьям после нескольких безуспешных попыток наладить его пришлось использовать ручной отсчет времени. Главное, что и в таких условиях воронежские гандболисты не сбавили обороты и довели матч до победы.

В ТОП-5 результативных игроков команды Алексея Доронкина вошли – Иван Бусень (восемь баллов), Евгений Грибков (пять), Дмитрий Ильичев (четыре), Никита Филев и Никита Арефин (по три).

После этой победы «Каустик» остался на первом месте (22 очка). Вторыми идут «Чеховские медведи-2» (20). У «Воронежа» 19 баллов, но при этом на четыре игры меньше, чем у волгоградцев, и на одну – чем у подмосковного клуба. Теперь завтра, 19 декабря, «Воронеж» проведет повторный матч с «Каустиком». Начало игры в 12:30.