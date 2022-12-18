Пенсионер в Воронеже отдал миллион рублей аферистам, пообещавшим ему дом с вертолетной площадкой

Очередной жертвой аферистов стал 70-летний местный житель. Как пояснили в ГУ МВД, неделю назад он нашел в интернете сайт, на котором некий «миллионер» обещал высокий пассивный доход от вложения денежных средств группе его брокеров.

Пенсионер поверил и перечислил стартовую сумму аферистам. Затем ему на электронную почту пришли изготовленные в графическом редакторе изображения с информацией, что он заработал уже 36 тысяч рублей. Аферисты в своих видео также обещали, что за несколько месяцев каждый сможет заработать на дом с вертолетной площадкой и сам вертолет.

Пенсионер, поверив мошенникам, перевел на их электронные кошельки 1 миллион 350 тысяч рублей, а когда попытался вывести свою прибыль, аферисты перестали выходить на связь.