В Воронежской области пропал 16-летний подросток

Ориентировка волонтеров

Волонтеры обратились к жителям Воронежской области с просьбой помочь найти 16-летнего Никиту Пасынка. Ориентировку на парня опубликовали в сообществе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 18 декабря.

Школьник ушел из дома в селе Нижний Карачан Грибановского района днем ранее, в субботу, 17 декабря. После этого связь с ним прервалась.

Рост Никиты 165 см. Он худощавого телосложения. У него темные волосы. В день исчезновения был одет в темную куртку с капюшоном, черную шапку, спортивные брюки с белыми вставками, черно-белые кроссовки Adidas.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Никита Пасынок, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).