Прокуратура проконтролирует расследование пожара с двумя воронежскими детьми

Фото СУ СКР
Фото: Предоставлено "КП"
Прокуратура области проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного о причинении смерти по неосторожности после трагедии с погибшими на пожаре в Хреновомдетьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства 18 декабря.
На место ЧП выезжал представитель прокуратуры района. Одновременно ведомством была организована проверка работы органов системы профилактики.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, пожар случился ночью в Бобровском районе. Предварительно, дом загорелся из-за неисправности печи. Погибли трёхлетняя девочка и 11-летний мальчик.