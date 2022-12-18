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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 12:08

Прокуратура проконтролирует расследование пожара с двумя воронежскими детьми

На месте ЧП побывал глава районного ведомства
Евгения ФРОЛОВА
Фото СУ СКР

Фото СУ СКР

Фото: Предоставлено "КП"

Прокуратура области проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного о причинении смерти по неосторожности после трагедии с погибшими на пожаре в Хреновомдетьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства 18 декабря.

На место ЧП выезжал представитель прокуратуры района. Одновременно ведомством была организована проверка работы органов системы профилактики.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, пожар случился ночью в Бобровском районе. Предварительно, дом загорелся из-за неисправности печи. Погибли трёхлетняя девочка и 11-летний мальчик.