Воронежцы встретили праздничный поезд Деда Мороза

Фото ЮВЖД Фото: Предоставлено "КП"

Железнодорожный вокзал «Воронеж-1» утром встретил новогодний поезд Деда Мороза. Фото и видео с праздничным составом очевидцы опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 18 декабря.

Посетить поезд из Великого Утюга можно до 19.00 лишь по билетам. Вечером состав отправится в другие города. Уже завтра он будет в Тамбове. А 20-го в Липецке.

В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения.