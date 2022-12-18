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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:12

По требованию прокурора в Воронежской области заблокировали сайты с платными интим-услугами

Суд признал контент запрещенным для распространения в РФ
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокурор Грибановского района обратился в суд с административным иском о запрете сайтов с интим-услугами. Об этом рассказали в суде 15 декабря.

Ранее сотрудники надзорного ведомства провели проверку. Информацию, по требованию прокурора признали наносящей вред здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию детей. Поскольку вход на сайты был свободный, а регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов сайта не требовалась. Ознакомиться с контентом мог любой интернет-пользователь.

Исследовав материалы дела, суд решил административный иск прокурора удовлетворить. Решение не вступило в законную силу.