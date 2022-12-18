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НовостиОбщество18 декабря 2022 9:32

Ковидом за минувшие сутки заболели 67 воронежцев

Летальных исходов нет
Евгения ФРОЛОВА
фото из архиа КП

фото из архиа КП

Фото: из архива "КП"

Коронавирус идет на спад. За последние сутки в Воронежской области положительные тесты были у 67 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в воскресенье, 18 декабря.

При этом госпитализация потребовалась 27 местным жителям. Выздоровели за последние 24 часа 84 пациента. Летальных исходов не фиксировалось. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 470,1 тыс. человек.

Зато неприятная статистика по ОРВИ и гриппу. На этой неделе свыше 600 классов и одна школа в Воронеже полностью были закрыты на карантин из-за инфекции.