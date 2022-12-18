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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:46

Губернатор пообещал помочь семье после гибели детей во время пожара в воронежском селе

Глава региона выразил соболезнования
Евгения ФРОЛОВА
Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью на пожаре трехлетней девочки и 11-летнего мальчика в селе Хреновое Бобровского района. Об этом он рассказал в своем telegram-канале 18 декабря.

Глава региона пообещал помочь многодетной семье.

– Страшная трагедия произошла ночью в Бобровском районе: на пожаре в многодетной семье Сенатовых погибли двое детей. Еще четверо детей госпитализированы. Семья числилась благополучной. По моему поручению семье Сенатовых будет оказана вся необходимая поддержка, – пояснил Александр Гусев.

Напомним, пожар вспыхнул сегодня в третьем часу ночи. Родители и четверо детей успели выбежать. Еще двое несовершеннолетних погибли. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.