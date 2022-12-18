На воронежской трассе опрокинулась «Волга»: пострадали двое человек

Фото регионального главка МВД

Авария произошла на 9 км трассы Репьевка – Россошь – Одинцовка в 12:40 в субботу, 17 декабря. «Волга» вылетела в кювет и перевернулась. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 63-летний водитель легковушки из Белгородской области ехал по обочине, внезапно машина опрокинулась в кювет. Пострадал водитель и его 54-летняя пассажирка. Их увезли в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.