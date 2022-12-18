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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 7:22

Под Воронежем водитель сбил женщину, двигаясь задним ходом

Пострадавшую доставили в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В Новой Усмани полицейские устанавливают обстоятельства наезда на 57-летнюю жительницу райцентра. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 декабря.

Авария произошла накануне примерно в 10.00 в селе Новая Усмань у дома №60 В на улице Ленина. По предварительным данным, 64-летни йворонежец на «Шевроле Нива», двигаясь задним ходом с парковочного места, допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. Водитель самостоятельно доставил пострадавшую в медучреждение, где ей была оказана первая помощь.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.