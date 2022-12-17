Лже-банкир и лже-полицейский украли у жительницы Воронежа 1,3 млн рублей

За 16 декабря в полицию с заявлениями на дистанционных мошенников обратились 12 жителей Воронежской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,7 миллиона рублей.

66-летняя жительница Воронежа попалась на классическую схему обмана. Ей позвонил "представитель службы безопасности банка", а после с ней пообщались "представители силовых структур". Они напугали пенсионерку, что мошенники получили доступ к ее сбережениям. И убедили женщину сообщить им данные с банковской карты - для обеспечения безопасности ее средств. После этого с ее счета испарились более 1,3 млн рублей.