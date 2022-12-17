Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 декабря 2022 16:08

Лже-банкир и лже-полицейский украли у жительницы Воронежа 1,3 млн рублей

Пенсионерка попалась на классическую схему мошенничества
Ярослав ИВАНОВ

За 16 декабря в полицию с заявлениями на дистанционных мошенников обратились 12 жителей Воронежской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,7 миллиона рублей.

66-летняя жительница Воронежа попалась на классическую схему обмана. Ей позвонил "представитель службы безопасности банка", а после с ней пообщались "представители силовых структур". Они напугали пенсионерку, что мошенники получили доступ к ее сбережениям. И убедили женщину сообщить им данные с банковской карты - для обеспечения безопасности ее средств. После этого с ее счета испарились более 1,3 млн рублей.