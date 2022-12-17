Под Воронежем прошла военно-историческая реконструкция с участием танков

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17 декабря на Осетровском плацдарме в Верхнемамонском районе отметили День начала освобождения региона от фашистов и 80-летие наступательной операции «Малый Сатурн», которую в глобальном смысле считают предтечей успеха Сталинградской битвы.

В любом случае, именно со Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», начавшейся 16 декабря 1942 года, началось освобождение Воронежской области в результате наступления подразделений Юго-Западного и Воронежского фронтов. Центром операции был Осетровский плацдарм.

И сегодня здесь прошла военно-историческая реконструкция. На спуске к реке Дон около 200 человек в военной амуниции времен Великой Отечественной воссоздали события штурма вражеских укреплений на Осетровском плацдарме 16 декабря 1942 года. В театрализованном бое участвовала тяжелая техника - советские и немецкие танки, пушки, боевые машины. Реконструкторы приехали из Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Орловской областей.

В этот день прошел также концерт «Фронтовой привал» с участием творческих коллективов и тематическая выставка.